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حظك اليوم برج الميزان الأحد 10/4/2016

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 10/4/2016 حظك اليوم برج الميزان الأحد 10/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:
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هذا يوم خاص لبذل بعض الوقت فى الانشطة الخيرية الاجتماعية، بعيدا عن المكاسب المعنوية ستنعكس هذه الانشطة على حياتك المهنية حتى لو كان ذلك فقط من خلال العلاقات التى تكتسبها من خلال هذه الأنشطة.

على الصعيد العاطفى:
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تعيش يوما مزدحم بالتفاصيل والأحداث على الصعيد العاطفى اليوم، وقد تتهور وتندفع فى الحديث والانفعالات وهذا يجعل مشاكلك تزداد تفاقما حاول ان تضبط نفسك فهذا هو رهانك الأخير.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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صحتك ليست جيدة ولكن رغم ذلك التمتع بصحة جيدة ليست هدفا بعيد المنال بالنسبة لك، حافظ فقط على اللياقة البدنية الخاصة بك ومارس الرياضة وامنح جسدك ما يحتاجه من استرخاء وغذاء صحى وستنبهر بالنتائج.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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تواجه بعض التعقيدات الروتينية التى تتسبب فى تعطيلك بسبب ضغائن شخصية، حاول ألا تلجأ للمواجهة واحرص على أن تحل مشاكلك بطريقة سياسية واحرص على ان تتمتع بالمزيد من المرونة.

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مصر 365

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