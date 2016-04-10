أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الأحد 10/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأحد 10/4/2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 10/4/2016

على الصعيد المهني:


>تواجه بعض التعنت من زملاء العمل الذين لا يتعاونون معك بسبب الغيرة، ولكن ببعض الذكاء يمكنك السيطرة على كل ما يحدث، اهم ما تفعله فقط ألا تسمح لأحد بأن يتلاعب بك واحفظ المسافة بينك وبين الآخرين فهذا اكثر امانا لك.

على الصعيد العاطفى:


>هذا هو الوقت المناسب للجلوس مع شريك حياتك وفرز القضايا التى ازعجتك فى الاونة الاخيرة وهى الجلسة التى يمكن أن تعمق مشاعركما وتزيد من شعوركما بالالتزام تجاه بعضكما البعض .

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>أنت فى مزاج سيئ ومتقلب قليلا اليوم حاول ان تحافظ على نفسك بعيدا عن التوتر والضغوط واحرص على مراجعة الطبيب فى حال شعرت بالإجهاد أو أى أعراض غير طبيعية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>استمتع باستعادة أواصر العلاقات مع صديق قديم او احد افراد الاسرة الذى لم تتواصل معه من فترة طويلة، قد يحمل لك هذا الصديق القديم دعما على الصعيد المهنى ولو حتى بشكل معنوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى