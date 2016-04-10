حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأحد 10 أبريل

برج الثور حظك اليوم الأحد 10/4/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 10/4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 10/4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 10 أبريل

>برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 10 أبريل

>برج الدلو على الصعيد المهنى..

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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>برج العذراء حظك اليوم الأحد 10\4\2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج القوس حظك اليوم الأحد 10\4\2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:

برج القوس على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 10/4/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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>حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 10/4/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

>أن تكون عالقاً ليس بالأمر الجيد، فعدم اتخاذك أى قرار سواء بالبقاء فى العمل، أو عدم الاستمرار فيه وتغييره .. هو بالأساس تضييعاً للوقت .. ولذلك عليك أن تعرف جيداً حجم المكاسب والخسائر التى تعود عليك إن تركت عملك، كما أنك يجب التفكير فى الفرص المتاحة أمامك.إن لم تجد الشخص المناسب الذى تكمل معه حياتك .. فهذا لا يعنى أنك لا تستحق وجود هذا الشخص .. لكنه يعنى أنه لم ياتى بعد، وهذا سيتطلب منك أن تعرف العيوب التى تستطيع تحملها، وتلك التى لا تستطيع تحملها .. فلا يوجد شخص كامل، حتى عندما يأتى هذا الشخص تعرفه ولا تضيعه من يديك.ألم الأسنان لا يُطاق فلا تترك نفسك لآخر لحظة .. حتى تشعر بهذا الألم الفظيع، عليك البحث عن طبيب جيد للأسنان .. والذهاب إليه ليشخص لك حالتك، ويطلعك على الوضع .. فلا شىء أهم من صحتك.إن شعرت أن هذه الحياة ليست التى تتمناها، فعليك إذاً البحث عن الخلل وحاولة معالجته، وليس التذمر والشكوى دون فعل أى شىء، وتذكر أن لكل مشكلة حل، لذلك عليك البحث دوماً عن حلول مناسبة لمشاكلك>مشاكل العمل لا تنتهى ولكن المهم هو مواجهتها، فالهروب ليس حلاً، عليك أن تعرف أين هى المشكلة .. هل هى بك فى الأساس أم فى زملاءك فى العمل، أو فى نظام الشغل نفسه، أم أنه فى المجال وأنك اخترت مجالاً ليس مناسب لك.إن شعرت أن شريك حياتك لا يعطيك ما تستحق من الاهتمام، والحب، فهذا لا يعنى سوى أنك يجب مواجهته ومصارحته ووضع خطوط عريضة للعلاقة، فاستمرارك فى علاقة تستنفذك هو أمر سيؤدى بك للهاوية، احرص على المواجهة، فأى شخص يستحق أن يستمتع بعلاقة عاطفية صحية.تناول الوجبات السريعة قد يعرضك للتلبك المعوى، لذلك عليك البعد قدر الإمكان عن هذه الوجبات السريعة، وأن تتناول غذاءاً صحياً .. وأن تواظب على شرب المياه .. كل هذه العادات ستؤدى بك فى النهاية إلى التمتع بلياقة بدنية جيدة.عندما يخطىء فى حقك صديق ما، أنت فقط من تستطيع أن تحدد هل الخطأ يستحق القطيعة، أم أن رصيده عندك أكبر من كل هذه الأخطاء، تذكر فقط أن الأصدقاء كنوز، فإن قمت بالتخلى عن أحدهم، ستعتبر هذه خسارة لك>عليك أن تتحلى بالصبر إن شعرت أن العمل لا يتناسب مع قدراتك، حتى تجد عملاً آخر تستطيع أن تعطى فيه أقصى ما لديك، فالإحساس بالحماس هو أساس العمل الجيد، وإن شعرت بالملل طوال الوقت فأنت تحتاج إلى تغيير عملك الحالى .. ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر حتى تجد آخر.الحياة العاطفية أخذ وعطاء، ولذلك عليك بذل الكثير من المجهود حتى تبهر شريك حياتك، وحتى يشعر باهتمامك، فالملل إن تسرب للعلاقة العاطفية قد يقتلها، لذلك عليك توخى الحذر والعمل على تجديد وبث الحياة فى علاقتكما.الأرق يحتاج إلى بعض الطقوس للتخلص منه، ويمكنك ممارسة الرياضة بشكل يومى، ورياضة تعتمد على الحركة .. حتى عندما تخلد للنوم لا تفكر كثيراً .. يمكنك كذلك الذهاب إلى طبيب وأن تقص عليه مشكلتك، فهو سيساعدك كثيراً ويقدم إليك المقترحات اللازمة.عليك أن تتخلى عن الضغائن التى قد تشعر بها، فمشاعر الكراهية والانتقام تقتل صاحبها، التسامح أمر صعب .. لكن الأصعب أن تترك نفسك ليأكلها نار الحقد والكراهية والانتقام، سامح حتى تستريح أنت>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير خصوصاً إذا كنت قادر على التعامل مع الأمور بشكل أفضل، لا يجب أن تتمسك برأيك وذلك لأن هذه الطريقة قد تؤثر على سير العمل ومن ثم سيكون لها تأثير سئ عليك.علاقتك بالحبيب سيئة جداً أسوأ مما كنت تتخيل، حاول أن تجلس معه جلسة طويلة وتعيد ترتيب كل الأمور حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك، فما عليك إلا الاستماع له والتحكم فى الأمور أكثر من ذلك.ينصحك الأطباء بأن تتخلص من العصبية الزائدة التى قد تؤثر على صحتك سلباً، لذا يجب أن تتفهم أن هناك الكثير من التصرفات التى قد تكون سبباً فى إزعاجك وبالتالى لها تأثير سئ على وضعك الصحى بشكل عام.يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كثيرة على مستوى علاقتك بالحبيب وكذلك علاقتك بمديرك فى العمل، لا تفتعل الأزمات وتعامل بحذر شديد حتى لا تندم فيما بعد.>على الرغم من أنك مررت مؤخراً ببعض الأزمات الطارئة فيما يخص العمل وتحديداً على مستوى علاقتك برئيسك إلا أنك كان لديك قدرة كبيرة على تحقيق ما تريد خلال فترة قصيرة وإعادة الأمور إلى طبيعتها من جديد.علاقتك بالحبيب على ما يرام، لأنك حاولت فى الفترة الماضية أن تكون إلى جواره قدر الإمكان، وأن تدعمه بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، لذا كانت الفترة الماضية بها الكثير من الأمور الجيدة على مستوى علاقتكما.أزمة صحية طارئة فى طريقها إليك، خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، ولا تستمتع بشكل جيد إلى نصائح الأطباء، كما أنه من الضرورى أن تحصل على قسط وافِ من النوم حتى تستطع استرداد صحتك وتتعافى من كل الأزمات.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات وتحديداً العمل والصحة، أما فيما يخص علاقتك بالحبيب فأعلم أنه من الأفضل أن تكون أكثر حرصاً عليه من ذلك ولا تدع الحياة تمر دون أن تعيد ترتيب كل الأمور الخاصة بكم.>التشاجر باستمرار مع زملاؤك فى العمل سيجعل من حولك يأخذ انطباعات سيئة عنك، كما أنه سيجعلك تفتقد الكثير من علاقات الود فى عملك، لا تحاول استفزاز الآخرين بتصرفاتك الغريبة، فقد يتسبب ذلك فى خسارتك لعملك، حياتك المهنية مهددة الآن بشكل بات ملحوظ للجميع، ابتعد عن الحديث على الآخرين.إذا كنت تريد استمرار علاقتك بشريكك بشكل جيد، فلا تجعل أحد يتدخل فى المشاكل العالقة بينكما، أنت تعرف الأزمات المالية التى يمر بها شريكك لذا لا تحاول الضغط عليه وتأزيم الأوضاع بينكما، كثرة الشك والغيرة من الممكن أن يدفع بك نحو الهاوية، حاول أن تقلل من الشك فيمن حولك.الآلام ستضطرك لعمل بعض العمليات الفترة القادمة، كنت قد تعانى منذ فترة من آلالام فى المعدة والقولون، وذلك لكثرة تناولك للوجبات السريعة، إذا كنت من محبى الأكل الصحى ستضطر إلى تناوله الفترة الماضية كثيرًا، رغمًا عنك ستواجهك عقبات الفترة الماضية لإهمالك فى تناول العقاقير الخاصة بك.نظرية المؤامرة ستتسبب الفترة القادمة فى خسارتك لأشخاص كثيرون حولك، حاول أن تقلل من تخوين أصدقاؤك وأقاربك بشكل يومى، عقلك مرهق بالعديد من المشاكل العائلية حاول أن تتصرف دون اندفاع ودون تباطؤ أيضًا، خطط لما تنفقه اليوم فغالبًا ستحتاج إلى الاقتراض قريبًا.>الأوضاع أصبحت غير مريحة فى عملك، لذا أنت تفكر بالبحث عن فرصة عمل أخرى، فرصة عمل بالخارج تُعرض عليك اليوم، لذا يجب أن تكون على أتم الاستعداد لتحمل تلك المسئولية الكبيرة التى وكلت إليها، حاول أن تجتهد قدر الإمكان فى عملك، حتى تستطيع أن تُريح عقلك من تلك الأفكار المشوهة عن العمل.إذا كنت من محبى الاستقلال ولم ترغب فى تحكم أحد بك، لا تفكر فى الدخول إلى علاقة جديدة هذه الأيام، قد يكون من الصعب اتخاذ أى خطوة عاطفية جديدة الآن، عليك مبدئيًا تغيير بعض الصفات فى شخصيتك قبل الدخول فى علاقة تكثر فيها المشاكل من كل جهة.آلام صدرية وتنفسية تصيبك بدءً من اليوم وحتى أسبوع قادم، حالة الجو أثرت عليك بشكل كبير، لذا حاول أن تلتزم بالعقاقير التى تسير عليها بشكل منتظم حتى لا تنتكس وتصيبك بعض الآلام التى لا تقوى على علاجها بعد ذلك، الوقت مناسب لممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لتحسن صحتك.تجلس مع أقاربك الفترة القادمة أوقات طويلة للتشاور حول بعض الأمور التى تسببت فى حدوث أزمات بين أسرتك وبينهم، لا تحاول التهور والاندفاع عند حديثك مع أى شخص، فقد تخسر الكثير بسبب ذلك التهور، بعض الهدايا فى الطريق إليك اليوم، كن متفائلا.>كن واعيًا للرسائل التى توجهها لك الحياة بطريقة غير مباشرة حول الأشخاص المقربين منك خاصة فى العمل، وإذا لاحظت أن هناك إشارات على ضرورة تغيير خطة العمل الخاصة بك افعل ذلك فورًا ولا تتردد وإلا ستقع فى خطأ لن يمكنك التراجع عنه.>الوضع المالى لك لن يكون متوازنًا خاصة مع زيادة النفقات فحاول أن تكون أكثر اقتصادا ولا تعتمد على مصادر الدخل غير المتوقعة.ستحصل على المزيد من الاهتمام من أى وقت مضى وقد يباغتك حبيبك بمفاجأة لن تتوقعها أبدًا وسيكون لها تاثيرا قويا على علاقتك به، حاول أن تخصص وقتا للتفكير فى مصير العلاقة ومستقبلها.تواجهك بعض المشاكل الصحية المتعلقة بالقدمين فكن حذرا بشأنها وعاملهما بحرص، واحرص على استشارة الطبيب مع أول بادرة تعب كى لا يتطور الأمر وتصبح فى مأزق حقيقى وتزداد متاعبك بشكل لا يمكن تداركه بسرعة.من المحتمل أن تتخذ قرارات مبكرة اليوم على اساس حدسك ومشاعرك بدلاً من المنطق وهو شيء سيء قد تدفع ضريبته لأيام كثيرة قادمة فحاول ان تتريث قدر الامكان.>فى الآونة الأخيرة نفقاتك الخاصة تجاوزت بشكل كبير دخلك وهو ما قد يدفعك إلى القبول بعمل إضافى من أجل تغطيتها وهو ما يثقل كاهلك بالعمل ويحرمك التركيز اللازم لإتقانه بشكل جيد. حاول أن تعيد النظر بالطريقة التى تدير بها حياتك المهنية ونفقاتك قبل أن تجد نفسك محاصرا بمشاكل كبيرة ويضيع منك كل شيء

على الصعيد العاطفى:

>اعتدت على التنقل كالفراشة من علاقة لأخرى، وهو ما يجعل الالتزام بعلاقة طويلة أمرًا صعبًا عليك ويجعلك تشعر بالحيرة والارتباك ولكن اذا كنت تعتقد أن هذا هو شريك حياتك المثالى فربما ينبغى أن تدرك أن هذه العلاقة تستحق أن تتغير لأجلها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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>حظك اليوم برج الحمل الأحد 10/4/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 10/4/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 10/4/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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أنت معرض للإصابة فى حادث له علاقة بالماء اليوم فكن حذرا خاصة إذا كانت انشطتك اليومية تنطوى على السباحة أو الغطس أو أى شيء له علاقة بالماء، وخذ احتياطاتك لأقصاها.كن مهذبا وتعلم كيف تحترم مشاعر الآخرين وآرائهم لأن تعليقاتك الجارحة تجعلك تخسر الكثير وربما تمتد الخسارة لما هو أكثر من خسارة محبة الناس وتتكبد خسائر مادية بسبب هذه التصرفات غير الناضجة.>يحاول منافسوك أن يجذبوك للأسف ويشدوك إلى مناطق خلاف حرصت طويلاً على ألا تنجر لها، وهو ما قد يفقدك توازنك، حاول أن تستعيد توازنك سريعا ولا تسمح لهم بهزيمتك وجرك إلى مناطق خلاف تفقدك الكثير.اليوم مثالى لقضاء وقت ممتع مع عائلتك فعليك أن تهتم ببعض الالتزامات العائلية المهمة، واصحبهم لزيارة أماكن مفضلة لديهم وقضاء الكثير من الوقت معهم، أما المساء فخصصه لسهرة رومانسية مع شريكك.تعانى الكثير من المشاكل بسبب الحساسية خاصة مع ظروف تقلب الجو والاتربة حاول الا تخرج من المنزل إلا فى اضيق الظروف وخذ الاحتياطات اللازمة لذلك كى تقلل متاعبك قدر الإمكان.تتمتع بفتنة شديدة هذه الأيام نابعة من ثقتك القوية بنفسك التى نجحت فى استردادها بعد الكثير من العناء. حافظ على هذه الثقة ولا تسمح لأى شخص أو شيء أن يفقدك إياها ويحرمك هذا السحر.>تواجه بعض التعنت من زملاء العمل الذين لا يتعاونون معك بسبب الغيرة، ولكن ببعض الذكاء يمكنك السيطرة على كل ما يحدث، اهم ما تفعله فقط ألا تسمح لأحد بأن يتلاعب بك واحفظ المسافة بينك وبين الآخرين فهذا اكثر امانا لك.هذا هو الوقت المناسب للجلوس مع شريك حياتك وفرز القضايا التى ازعجتك فى الاونة الاخيرة وهى الجلسة التى يمكن أن تعمق مشاعركما وتزيد من شعوركما بالالتزام تجاه بعضكما البعض .أنت فى مزاج سيئ ومتقلب قليلا اليوم حاول ان تحافظ على نفسك بعيدا عن التوتر والضغوط واحرص على مراجعة الطبيب فى حال شعرت بالإجهاد أو أى أعراض غير طبيعية.استمتع باستعادة أواصر العلاقات مع صديق قديم او احد افراد الاسرة الذى لم تتواصل معه من فترة طويلة، قد يحمل لك هذا الصديق القديم دعما على الصعيد المهنى ولو حتى بشكل معنوى.,>هذا يوم خاص لبذل بعض الوقت فى الانشطة الخيرية الاجتماعية، بعيدا عن المكاسب المعنوية ستنعكس هذه الانشطة على حياتك المهنية حتى لو كان ذلك فقط من خلال العلاقات التى تكتسبها من خلال هذه الأنشطة.تعيش يوما مزدحم بالتفاصيل والأحداث على الصعيد العاطفى اليوم، وقد تتهور وتندفع فى الحديث والانفعالات وهذا يجعل مشاكلك تزداد تفاقما حاول ان تضبط نفسك فهذا هو رهانك الأخير.صحتك ليست جيدة ولكن رغم ذلك التمتع بصحة جيدة ليست هدفا بعيد المنال بالنسبة لك، حافظ فقط على اللياقة البدنية الخاصة بك ومارس الرياضة وامنح جسدك ما يحتاجه من استرخاء وغذاء صحى وستنبهر بالنتائج.تواجه بعض التعقيدات الروتينية التى تتسبب فى تعطيلك بسبب ضغائن شخصية، حاول ألا تلجأ للمواجهة واحرص على أن تحل مشاكلك بطريقة سياسية واحرص على ان تتمتع بالمزيد من المرونة.