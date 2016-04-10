بيكيه مهاجما أربيلوا: من لعب أساسيا مباراة واحدة من أصل 32 لا يستحق الرد!

(إفي): هاجم مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ضمنيا لاعب ريال مدريد ألفارو أربيلوا عقب خسارة النادي الكتالوني من ريال سوسيداد بهدف نظيف في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، وذلك على ضوء تغريدة كان نشرها الأخير سخر فيها من النادي الكتالوني ضمنيا.

وكان أربيلوا كتب بعد ثوان من خسارة البرسا على حسابه بشبكة (تويتر) الاجتماعية "يا لصعوبة الفوز ضد 11 لاعبا!".

يشار إلى أن برشلونة يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال كان متأخرا أمام أتليتكو مدريد بهدف، ولكنه تمكن من تحقيق الفوز بهدفين لواحد بعد طرد فرناندو توريس لاعب الـ"روخيبلانكوس"، فيما لم تشهد مواجهة ريال سوسيداد اليوم أي بطاقات حمراء.

وقال بيكيه في تصريحات عقب المباراة نقلتها جريدة (أس) حينما أخبره أحد الصحفيين في المنطقة المختلطة بما كتبه أربيلوا "اللاعب الذي شارك لمرة واحدة أساسيا من أصل 32 مباراة (في الليجا) لا يستحق الرد".

يشار إلى أن هذه ليست أول مرة تقع حرب تصريحات وتلاسن بين بيكيه وأربيلوا سواء على الشبكات الاجتماعية أو في وسائل الاعلام.