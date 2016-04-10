حامد بن زايد يطمئن على المرضى الإماراتيين في هيوستن

التقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي المرضى المواطنين الذين يتلقون العلاج في مدينة هيوستن الأميركية.

واطمأن سموه خلال لقائه بالمرضى الذي يتلقون العلاج في مختلف المراكز الصحية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، على أحوالهم وأوضاعهم الصحية وتبادل معهم ومع ذويهم الأحاديث الودية حول الخدمات العلاجية التي يتلقونها. كما استمع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان من المرضى إلى طبيعة ومراحل وخطط العلاج القائمة لكل حالة.

ونقل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمرضى وذويهم تمنيات سموهما لهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل والعودة القريبة إلى الوطن. وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان خلال الحديث مع المرضى حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على العناية بأبنائها وتوفير كل السبل والإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تلقي العلاج المناسب سواء داخل الدولة أو خارجها..

من جانبهم أعرب المواطنون الذين يتلقون العلاج وذووهم عن سعادتهم بزيارة سمو الشيخ حامد بن زايدلهم، معربين عن تقديرهم وشكرهم لسموه على هذه الزيارة الكريمة.