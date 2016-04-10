بيكيه: ليست لدينا رفاهية خسارة هذه النقاط

(إفي): أكد مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه اليوم أن فريقه "لا يتمتع برفاهية خسارة هذه النقاط"، وذلك بعد هزيمته بهدف دون رد من ريال سوسيداد في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على ملعب أنويتا.

وقال بيكيه إن فريقه لا يتمتع بمثل هذه الرفاهية "عقب تقديمه لمستوى جيد طوال العام"، ولكنه على الرغم من هذا شدد على عدم وجود قلق داخل الفريق.

وشدد اللاعب في تصريحات للصحفيين عقب المباراة على أنه بداية من هذه اللحظة، لا يمكن للبرسا السماح بفقد المزيد من النقاط.

واعتبر المدافع أن الفريق بدأ المباراة أمام ريال سوسيداد بـ"سوء حظ"، عقب الهدف الذي سكن شباكه، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذه اللحظة في الشوط الأول "لم يلعب برشلونة كرة القدم كما يحلو له".

وتابع بيكيه "في الشوط الثاني حاولنا التحسن ولكن هذا الأمر لم يكن ممكنا".

وأضاف اللاعب "الخصم قدم مباراة كبيرة والحارس (خيرونيمو رولي) كان له تصديات وتدخلات جيدة للغاية الآن علينا التفكير في مواجهة يوم الأربعاء فهي الأكثر أهمية"، في اشارة لاياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد على ملعب فيسينتي كالديرون.