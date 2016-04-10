ما السر وراء ارتداء فاردي دعامة اليد منذ بداية الموسم؟

يحتل ليستر سيتي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي في موسم يبدو كالحلم للفريق الذي كان يلعب في الدرجة الثانية قبل موسمين. جزء كبير من هذا الحلم يرجع لهداف الفريق جيمي فاردي والذي سجل هذا الموسم 19 هدفا يحتل بها وصافة هدافي الدوري كما أهلته ليمثل المنتخب الإنجليزي دوليا.

فاردي مميز بتحركاته الرائعة وسرعته وإنهائه للهجمات ببراعة. ليس هذا فقط لكن مظهره المميز بارتدائه دوما لدعامة "جبيرة" زرقاء على ساعده الأيمن.

كان فاردي قد أصيب في لقاء أستون فيلا الذي فاز به ليستر يوم 13 سبتمبر بكسر في عظمتين بيده لكنه أصر على مواصلة اللعب وعدم الغياب عن مباريات فريقه في نفس الوقت الذي تم استدعائه لتمثيل المنتخب الإنجليزي لأول مرة، فتم تصميم دعامة واقية للمعصم خصيصا له كي يرتديها لمدة شهرين إلى أن تلتئم عظامه تماما.

الآن ونحن في أبريل ونقترب من نهاية الموسم مازال صاحب الـ29 عاما يرتدي دعامة اليد. وقد أكد في لقاء أجرى معه مؤخرا أنه مازال مصابا ويشعر بالألم وأن الشروخ الثلاثة في عظم يده لم تلتئم كما ينبغي لكنه سيواصل اللعب حتى نهاية الموسم.

من يدري ربما تكون الدعامة تميمة حظك وحظ ليستر هذا الموسم، وليست مجرد علاج للإصابة فقط يا فاردي.