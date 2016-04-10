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سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يستعرضان مشاريع التنمية في أبوظبي

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سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يستعرضان مشاريع التنمية في أبوظبي سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يستعرضان مشاريع التنمية في أبوظبي

التقى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، مساء أمس، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وذلك بقصر سموه في منطقة غريبة بمدينة العين. وتبادل سموهما الأحاديث حول مشاريع التنمية والخدمات والتطور الذي تشهده إمارة أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وأعرب سموهما عن اعتزازهما بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتوفير الحياة الكريمة، وإسعاد شعب دولة الإمارات في مختلف المجالات الحياتية.

كما عبّر سموهما عن شكرهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على متابعته الدائمة لشؤون الوطن والمواطن، وسعي سموه لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة.

حضر اللقاء اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان.

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