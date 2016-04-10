مؤتمر مدرب سوسيداد: فزنا بفضل أداء اللاعبين وليس لأن برشلونة سيء

(إفي): أبدى المدير الفني لريال سوسيداد، أوزيبيو ساكريتسان، رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق اليوم وأسفر عن الفوز بهدف أمام برشلونة في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "كان مستحقا" بفضل أداء لاعبيه وليس بسبب "سوء أداء" النادي الكتالوني.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أشاد أوزيبيو كثيرا بلاعبيه الذين قدموا "تضحية كبيرة وقاموا بعمل كبير" أمام منافس لا يهدي النقاط، على الرغم من إمكانيه تأثره بغياب مهاجمه لويس سواريز.

وقال مدرب الفريق الباسكي "لويس سواريز هو أفضل لاعب في برشلونة يمكنه فك الاشتباك في مثل هذه المباريات، عندما يكون المنافس يدافع بجميع لاعبيه أمام مرماه. إنه الأفضل".

وأبرز أوزيبيو "الصلابة الدفاعية والروح الجماعية" التي أظهرها لاعبو الفريق أمام البرسا الذي أجهدهم كثيرا منذ اللحظة التي جاء فيها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

وقال في هذا الصدد "هدفي كان الضغط من ملعب الخصم والحيلولة دون تقدمهم بالكرة حتى مناطقنا"، مشيرا إلى المعاناة الكبيرة التي عاشها الفريق في الشوط الثاني لأن "برشلونة هو أفضل فريق يستطيع التحرر من الضغط".

وساهمت هذه النتيجة في اشتعال سباق الصدارة بعدما تجمد رصيد برشلونة عند 76 نقطة ويتقلص الفارق مع ملاحقه المباشر أتليتكو مدريد، الذي فاز خارج الديار على إسبانيول (1-3)، لثلاث نقاط، ولأربع مع ريال مدريد، الذي فاز على إيبار برباعية نظيفة.

في المقابل، حقق ريال سوسيداد فوزه الثاني على التوالي ليرتفع رصيده للنقطة 41 ويرتقي للمركز التاسع.