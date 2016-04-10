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سرور بن محمد وسيف بن زايد يعزيان بوفاة خلفان الرومي

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سرور بن محمد وسيف بن زايد يعزيان بوفاة خلفان الرومي سرور بن محمد وسيف بن زايد يعزيان بوفاة خلفان الرومي

قدّم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان محمد الرومي، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء بمنطقة السويحات في إمارة الشارقة.

كما قدم العزاء، إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأعرب سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان عن صادق تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء وأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إلى ذلك، قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان محمد الرومي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء بمنطقة السويحات في إمارة الشارقة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء وأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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