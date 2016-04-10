السيسى وسلمان يشهدان التوقيع على إنشاء شركة لدراسة الفرص الاستثمارية بمصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ قليل، توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص عمل المجلس التنسيقى السعودى المصرى، فيما ما يلى:

إنشاء شركة تنمية الصادرات برأس مال مليار جنيه، بين مستثمرين سعوديين ومصريين، وإنشاء أخرى لتدريب وتأهيل وتوظيف العمالة المصرية فى المملكة العربية السعودية فى مجال الخدمات الطبية، بالإضافة إلى شركة للبحث عن الفرص الاستثمارية فى مصر، ودراستها والاشتراك فيها وترويجها، وإنشاء شركات برأس مال مليار جنيه مصرى.

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