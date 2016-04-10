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"الرئاسة": السيسى اصطحب الملك سلمان بجولة فى قصر عابدين وشاهدا حفلا فنيا

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"الرئاسة": السيسى اصطحب الملك سلمان بجولة فى قصر عابدين وشاهدا حفلا فنيا "الرئاسة": السيسى اصطحب الملك سلمان بجولة فى قصر عابدين وشاهدا حفلا فنيا
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس السبت، بقصر عابدين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى ثالث أيام زيارته التاريخية إلى ، والتي تشهد زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً يعكس علاقات الأخوة والصداقة الوطيدة الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد لقاءً ثنائياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد خلاله الزعيمان على أهمية متابعة تنفيذ ما تم توقيعه بين البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من مجالات التعاون الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

و أعرب الرئيس مجدداً عن ترحيب مصر على المستويين الرسمي والشعبي بالملك سلمان بن عبد العزيز، وسعادة الشعب المصري بنتائج هذه الزيارة وما أسفرت عنه من تعزيز وتوثيق أواصر علاقات التعاون بين البلدين.

وأشار الرئيس إلى أن برنامج زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر يعكس اهتماماً سعودياً مُقدراً بتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية للدولة المصرية، وفي مقدمتها مجلس النواب، فضلاً عن مؤسسة الأزهر الشريف، حيث وضع الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة.

واصطحب الرئيس السيسى الملك سلمان بن عبد العزيز ، فى جولة تفقدية بقصر عابدين، تم خلالها شرح أهم معالم القصر، الذي يُعد أشهر القصور المصرية وشهد الكثير من الأحداث التاريخية منذ العصر الملكي وحتى قيام ثورة يوليو 1952، كما كان مقراً للحكم ‏من عام 1872 حتى عام 1952. كما أقام الرئيس مأدبة عشاء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له، تلاها حفل فنى شاهده الزعيمان بمسرح قصر عابدين.

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