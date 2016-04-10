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تتويج "سارة حورية" ملكة جمال المحجبات فى مصر لعام 2016

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تتويج "سارة حورية" ملكة جمال المحجبات فى مصر لعام 2016 تتويج "سارة حورية" ملكة جمال المحجبات فى مصر لعام 2016
حصلت "سارة حورية" على لقب ملكة جمال المحجبات لعام 2016، وفازت المتسابقة فاطمة الزهراء محمد بلقب الوصيفة الأولى، أما الوصيفة الثانية ففازت بلقبها نهى جمال.

واقتنصت سارة بذلك اللقب من 10 متسابقات تنافسن عليه، بعد تصفيات استمرت 3 أشهر لاختيارهن من بين 500 فتاة مصرية على مستوى محافظات .

جاء ذلك خلال الحفل الختامى لمسابقة ملكة جمال المحجبات التى انعقدت مساء أمس بأحد فنادق أكتوبر، وكانت المتسابقات اللائى وصلن إلى التصفيات النهائية هن أميرة عبد الحليم، ودعاء محسن، وسارة حورية، وسمية نبيل، وفاطمة محمد، ومى حسن، ونهى محمد جمال، وهاجر خليفة، وهبة جمال.

وتحصل الملكة على رحلة عمرة، بالإضافة إلى أنها ستستعد للسفر لزيارة جميع دول العالم الإسلامى لتقديم رسالة مفاداها أن المرأة المحجبة لها دورها، ونشر صورة إيجابية عن الدين والحجاب فى العالم، حسبما أعلنت "آية محمود" صاحبة فكرة المسابقة.


>- انطلاق حفل ختام فعاليات مسابقة ملكة جمال المحجبات

- اليوم.. حفل تتويج ملكة جمال المحجبات فى مصر 2016

- بالصور.. 3000 فتاة عربية تتقدم للترشح بمسابقة ملكة جمال المحجبات

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