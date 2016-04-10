بالصور.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم العاملين المتميزين

احتفلت نقابة المهندسين بالإسكندرية،اليوم السبت، بأعضاء مجلس النقابة القدامى تقديرًا لمجهوداتهم أثناء وجودهم كأعضاء بمجلس النقابة؛ فيما تم الاحتفال بالعاملين بالنقابة الذين ساهموا فى حصول النقابة على شهادة الأيزو 9001لسنة 2008 الخاصة بجودة النظم الإدارية.

وتضمن الحفل إهداء درع النقابة وشهادات التقدير لأعضاء المجلس القدامى؛ وإهداء شهادات التقدير للعاملين بالنقابة لمساهمتهم الفعالة فى الحصول على أيزو9001.

وأقيمت الاحتفالية بحضورالمهندسة سمر شلبى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس وليد سعيد أمين عام النقابة ، والمهندس خالد أمين رئيس اللجنة العلمية ، والمهندس مايكل نبيل رئيس لجنة الدمغة الهندسية، والمهندس محمد خالد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، والدكتورالمهندس عادل الصاوى رئيس لجنة التنمية والمشروعات الصغيرة ، والمهندس أحمدالغمرى رئيس لجنة المعارض، و المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية، والمهندسة هبه المغربى رئيس اللجنة الاجتماعية .

حضر الاحتفالية، المهندس راجى إبراهيم ، والمهندس هيثم الحريرى ، والمهندس وائل نصر أعضاء مجلس النقابة سابقاًـ وقالت المهندسة سمر شلبى: إن أعضاء المجلس القدامى قدموا الكثير من الجهد والعطاء الذى ساهم بشكل كبير فى تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات، مشيرةً إلى ضرورة استمرارهم فى مساندة نقابتهم مما يعود بالنفع على مهندسى الإسكندرية.

وقالت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، فى بيان، إن الجهد الذى قام به العاملون بالنقابة من أجل حصول النقابة على شهادة الأيزو كأول نقابة تحصل عليها على مستوى الجمهورية ، فهو جهد كبير يحتسب لهم.

وأشار المهندس وليد سعيد، أمين النقابة، إلى أن النقابة قامت باستحداث إدارة الموارد البشرية والتى عملت على إعادة هيكلة الموارد البشرية داخل النقابة والنادى، و تدريب وتأهيل العاملين بالنقابة والنادى ورفع كفاءتهم من أجل تقديم خدمة أفضل للمهندسين، وقال المهندس عادل الصاوى إنه سيتم التعاون مع أعضاء المجلس القدامى والاستفادة من خبراتهم فى العمل النقابى من أجل خدمة المهندسين.

ونوه المهندس هيثم الحريرى إلى أن النجاح يأتى من خلال التعاون والعمل كفريق واحد متمنيا التوفيق لأعضاء مجلس النقابة الجدد، وأكد المهندس راجى إبراهيم على أن استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة يساعد كثيراً فى سهولة وصول الخدمة والمعلومة إلى مهندسى الإسكندرية.

وأكد جوزيف مقار مدير الموارد البشرية بالنقابة على أن حصول النقابة على شهادة الأيزو جاء نتيجة حرص مجلس النقابة على العمل بنظام إدارى ذى رؤية واضحة محددة الأهداف، ومطابقة للمواصفات الإدارية العالمية، والعمل من خلال فريق عمل واحد مما ساهم فى حصول النقابة على الأيزو 9001لسنة 2008 الخاصة بجودة النظم الإدارية.

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