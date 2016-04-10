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وكيل "قضاة البحيرة": افتتاح مكتب توثيق شهر عقارى بالنادى

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وكيل "قضاة البحيرة": افتتاح مكتب توثيق شهر عقارى بالنادى وكيل "قضاة البحيرة": افتتاح مكتب توثيق شهر عقارى بالنادى
صرح المستشار حامد عيساوى وكيل نادى قضاة البحيرة والمتحدث الرسمى باسم النادى أنه تم أمس افتتاح مكتب توثيق الشهر العقارى بمقر النادى بمنطقة الأبعادية بدمنهور، لخدمة المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأسرهم، لافتا أن ذلك انطلاقا من حرص النادى ودوره الخدمى لأعضائه.

وأضاف وكيل نادى قضاة البحيرة والمتحدث الرسمى باسم النادى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النادى حريص على تقديم تلك الخدمة وغيرها من خدمات للزملاء أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، كما يشرف بتقديمها لرجال القوات المسلحة والشرطة.

وأكد عيساوى بأن المكتب يعمل السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

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