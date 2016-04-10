بالصور.. تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان واختناق مواطنين بسبب رائحته

شهدت سماء مدينة أسوان، مساء أمس السبت، تسربا لغاز النشادر فى الجو ناتج من مصنع كيما أسوان، واستمر لمدة 4 ساعات متواصلة، وأدى إلى اختناق وتضايق مجموعة من المواطنين بسبب الرائحة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد مصدر بشركة كيما أسوان لـ"اليوم السابع"، أن سبب تسرب النشادر فى الجو، خلل مفاجئ فى إحدى صمامات المصنع والمسئولة عن نقل غاز النشادر، وتمت السيطرة عليه بعد نحو 4 ساعات من الواقعة.
وأضاف المصدر، أن تسرب الغاز لم يتسبب فى كوارث صحية للمواطنين، ومعظم الذين استنشقوه من المواطنين المقيمين فى مناطق "كيما والسيل والشيخ هارون والمحمودية".