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بالصور.. تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان واختناق مواطنين بسبب رائحته

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بالصور.. تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان واختناق مواطنين بسبب رائحته بالصور.. تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان واختناق مواطنين بسبب رائحته
شهدت سماء مدينة أسوان، مساء أمس السبت، تسربا لغاز النشادر فى الجو ناتج من مصنع كيما أسوان، واستمر لمدة 4 ساعات متواصلة، وأدى إلى اختناق وتضايق مجموعة من المواطنين بسبب الرائحة.

وأكد مصدر بشركة كيما أسوان لـ"اليوم السابع"، أن سبب تسرب النشادر فى الجو، خلل مفاجئ فى إحدى صمامات المصنع والمسئولة عن نقل غاز النشادر، وتمت السيطرة عليه بعد نحو 4 ساعات من الواقعة.

وأضاف المصدر، أن تسرب الغاز لم يتسبب فى كوارث صحية للمواطنين، ومعظم الذين استنشقوه من المواطنين المقيمين فى مناطق "كيما والسيل والشيخ هارون والمحمودية".

تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان (1)

تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان (2)

تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان (3)

تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان (4)

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