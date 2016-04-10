إيهاب جلال لـ في الجول عن هدف المقاصة الملغي: حكم المباراة لم يكن متحيزا

يرى إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر للمقاصة أن حكم مباراة فريقه أمام شباب قسنطينة كان جيدا على الرغم من الهدف الملغي.

المقاصة خسر خارج أرضه في الجزائر أمام قسنطينة بهدف قاتل في ذهاب دور الـ16 الأول من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة تسجيل المقاصة لهدف تم إلغائه بداعي التسلل وأثبتت الإعادة صحته.

وقال إيهاب جلال لـFilGoal.com: "الحكم كان جيدا ولم يكن متحيزا لأي فريق طوال أحداث المباراة على الرغم من الهدف الملغي".

وأضاف "قادرون على التعويض في لقاء العودة على ملعبنا ووسط جماهيرنا من أجل مواصلة المشوار الإفريقي".

ووجه إيهاب جلال رسالة إلى لاعبي المقاصة قائلا: "أشكرهم على الأداء والمستوى وأثق في قدراتهم على تعويض الهزيمة ومواصلة الطريق في البطولة".