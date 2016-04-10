وزير البيئة: سنحدث بيانات جزيرتى صنافير وتيران لدينا

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة ملتزمة بأى إتفاقية توقعها الدولة مع أى دولة أخرى، ومنها إتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، مضيفاً أنه قرار سيادى ولا تتدخل فيه وزارة البيئة.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رداً على ما تم تداوله مؤخراً حول المعلومات المنشورة على موقع الوزارة على الانترنت، والتى توصف الجزيرتن وتؤكد تبعيتهما لمحمية رأس محمد، حيث وصفه البعض بأنه معارض لبيان مجلس الوزراء بشأن اتفاق القاهرة والرياض، أن هذا مجرد وصف للجزيرتين ومنشور منذ عشر سنوات ضمن وصف لجميع المحميات المصرية والمناطق التابعة لها ومنها محمية رأس محمد، وستقوم الوزارة بتحديث المعلومة على موقعها بالدرجة التى وصل إليها الاتفاق بين الدولتين الشقيقتين.

وأشار الدكتور خالد فهمى إلى أن إختلاف رؤى بين الدولتين كان قائماً فى هذا الشأن منذ فترة، وتم حله، والدولتين اتفقتا على إعادة ترسيم الحدود، موضحاً أنه لابد أن يوافق البرلمان على الاتفاق الذى وصلت إليه الدولتين لأن البرلمان يمثل الشعب.

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