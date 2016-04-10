رئيس الوزراء يتابع اليوم آليات تفعيل قانون المناجم والمحاجر على أرض الواقع

يعقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، بحضور وزراء التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التى يتم تنفيذها لحل المشكلات التى تواجه تطبيق قانون المناجم والمحاجر على أرض الواقع، والتى تم اتخاذ محافظة المنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق كافة بنوده، باعتبارها من أكبر المحافظات التى تضم عدد كبير من المناجم والمحاجر.

كان رئيس الوزراء قد أعلن مؤخرا تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية، تكون مهمتها القيام بالحصر الدقيق لكل المحاجر على مستوى محافظة المنيا، وبيان عدد المرخص منها وغيرالمرخص، بالاضافة إلى معرفة المبالغ التى يتم تحصيلها من تلك المحاجر، وكذا الكميات التى يتم استخراجها منها، على أن تجتمع هذه اللجنة دورياً وتقدم تقريراً بكل ما تم التوصل اليه بخصوص هذا الموضوع، وتعرض على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ما توصلت إليه من نتائج دقيقة بخصوص هذا الملف.