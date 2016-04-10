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سامح شكرى يلتقى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح اليوم

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سامح شكرى يلتقى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح اليوم سامح شكرى يلتقى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح اليوم
يعقد سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الأحد، جلسات مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، لبحث الأوضاع الراهنة فى ليبيا.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبى إلى القاهرة، أمس الجمعة، يرافقه النائب الأول لرئيس البرلمان محمد أشعيب والنائب الثانى أحميد حومة ووزير الخارجية محمد الدايرى، وذلك للقاء المسئولين المصريين.


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