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بالصور.."دعم مصر" يكشف تفاصيل اجتماعه أمس.. ويؤكد: سنمنح الثقة للحكومة

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بالصور.."دعم مصر" يكشف تفاصيل اجتماعه أمس.. ويؤكد: سنمنح الثقة للحكومة بالصور.."دعم مصر" يكشف تفاصيل اجتماعه أمس.. ويؤكد: سنمنح الثقة للحكومة
أصدر ائتلاف دعم ، بيانا رسميا، منذ قليل، لشرح تفاصيل اجتماع مكتبه السياسى أمس السبت، مؤكداً أنه استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على روح اللواء سامح سيف اليزل مؤسس و رئيس ائتلاف دعم مصر ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن يتولى النائب سعد الجمال رئاسة الائتلاف لحين إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم و ذلك وفقا للمادة 12 من مشروع النظام الاساسى للائتلاف و التى تقضى بتولى اكبر نواب رئيس الائتلاف سنا فى حالة خلو المنصب لأى سبب .
>اجتماع-ائتلاف-دعم-مصر--(1)

و أكد البيان، أن المكتب السياسى تناول بيان و الرد على المحاور الرئيسية له، متابعاً : " ابتغاءا للاستقرار المطلوب للبلاد فى هذه المرحله و تأكيدا على أن البرلمان ليس فى صراع مع الحكومة و يحترم و يؤمن بالفصل بين السلطات و السعى وراء التعاون ووحدة الهدف، فقد اتجهت نية الائتلاف إلى منح الثقة للحكومة و قبول بيانها على أن يراعى جميع الملاحظات و التوصيات التى جاءت من اللجنة الخاصة المشكلة لمراجعة بيان الحكومة، حيث أن الائتلاف كان ممثلا بشكل جيد و فعال فى هذه اللجنة و من بين هذه التوصيات على سبيل المثال إغفال دور المصريين بالخارج و التأكيد على أهمية تفعيل هذا الدور خاصة تمثيلهم فى هذا البرلمان لأول مرة".
>اجتماع-ائتلاف-دعم-مصر--(2)

كما ناقش المكتب السياسى، ما يخص اللجان النوعية و تم عرض عمل لجنة التوافق و التنسيق على اللجان النوعية المنبثقة من المكتب السياسى للائتلاف و أن اللجنة لا تزال فى انعقاد دائم للعمل على الانتهاء من رفع توصياتها الى المكتب السياسى فى اسرع وقت على أن تعرض هذه التوصيات خلال اجتماع المكتب السياسى القادم، وأكد الائتلاف حرصه على التوافق الداخلى والخارجى بشأن اللجان النوعية، وفقاً للبيان.

اجتماع-ائتلاف-دعم-مصر--(3)

اجتماع-ائتلاف-دعم-مصر--(4)

اجتماع-ائتلاف-دعم-مصر--(5)


>- دعم مصر" يعلن رئاسة سعد الجمال للائتلاف مؤقتاً لحين إجراء انتخابات

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مصر 365

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