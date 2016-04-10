ننشر القائمة الكاملة للاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية فى قصر عابدين

وهي:
1- اتفاق لإنشاء صندوق سعودي – مصري للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال.
2- مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة بشبه جزيرة سيناء.
3- عدد من الاتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية
على النحو التالي:
- اتفاقية خاصة بمشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه مصرف المحسمة ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
>- اتفاقية خاصة بمشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية) ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
>- اتفاقية خاصة بمشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
>- اتفاقية خاصة بمشروع أربع وصلات بطول إجمالي 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلي ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
>- اتفاقية خاصة بمشروع طريق النفق – طابا ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
>- اتفاقية خاصة بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية) ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
>- اتفاقية خاصة بمشروع طريق الجدي ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
>- اتفاقية خاصة بمشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
>- اتفاقية خاصة بمشروع إنشاء عدد (13) تجمعاً زراعياً ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
>- اتفاقية خاصة بمشروع إنشاء قناة لنقل المياه ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
4- اتفاق لإنشاء محطة كهرباء ديروط تعمل بالدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات وبقيمة 2.2 مليار دولار.
5- أربع اتفاقيات إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع أربع شركات مصرية من القطاع الخاص.
6- مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).
7- مذكرة تفاهم لإنشاء قرية داجنة في شبه جزيرة سيناء.
8- مذكرة تفاهم فيما يخص عمل المجلس التنسيقي بين البلدين
على النحو التالي:
- إنشاء شركة لتنمية الصادرات برأسمال مليار جنيه.
>- إنشاء شركة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الطبية والمساعدة.
>- إنشاء شركة للبحث عن فرص الاستثمار في مصر والترويج لها برأسمال مليار جنيه.
9- محضر الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة.
10- تأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه مصري وتم تأسيسها في وقت قياسي خلال يوم واحد فقط.
11- تأسيس شركة لتطوير 6 كيلو متر مربع من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار وتم تأسيسها في يوم واحد فقط أيضاً.
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