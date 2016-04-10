ننشر القائمة الكاملة للاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية فى قصر عابدين

وهي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت فى قصر عابدين، التوقيع على عدد إضافى من الاتفاقيات التي تندرج ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى محضر الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.

1- اتفاق لإنشاء صندوق سعودي – مصري للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال.

2- مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة بشبه جزيرة سيناء.

3- عدد من الاتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية

على النحو التالي:

- اتفاقية خاصة بمشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه مصرف المحسمة ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

>- اتفاقية خاصة بمشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية) ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

>- اتفاقية خاصة بمشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

>- اتفاقية خاصة بمشروع أربع وصلات بطول إجمالي 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلي ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

>- اتفاقية خاصة بمشروع طريق النفق – طابا ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

>- اتفاقية خاصة بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية) ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

>- اتفاقية خاصة بمشروع طريق الجدي ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

>- اتفاقية خاصة بمشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

>- اتفاقية خاصة بمشروع إنشاء عدد (13) تجمعاً زراعياً ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

>- اتفاقية خاصة بمشروع إنشاء قناة لنقل المياه ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

4- اتفاق لإنشاء محطة كهرباء ديروط تعمل بالدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات وبقيمة 2.2 مليار دولار.

5- أربع اتفاقيات إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع أربع شركات مصرية من القطاع الخاص.

6- مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).

7- مذكرة تفاهم لإنشاء قرية داجنة في شبه جزيرة سيناء.

8- مذكرة تفاهم فيما يخص عمل المجلس التنسيقي بين البلدين

على النحو التالي:

- إنشاء شركة لتنمية الصادرات برأسمال مليار جنيه.

>- إنشاء شركة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الطبية والمساعدة.

>- إنشاء شركة للبحث عن فرص الاستثمار في مصر والترويج لها برأسمال مليار جنيه.

9- محضر الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة.

10- تأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه مصري وتم تأسيسها في وقت قياسي خلال يوم واحد فقط.

11- تأسيس شركة لتطوير 6 كيلو متر مربع من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار وتم تأسيسها في يوم واحد فقط أيضاً.

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