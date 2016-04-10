الجلاد: التيارات السياسية أرادت التصفية مع جهاز الأمن بـ”ريجيني” فضربوا مصر في مقتل

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، عن قضية ريجيني، إن التيارات والقوى السياسية ليست مدركة أن هذه القضية هي قضية وطنية كبيرة سندفع ثمنها جميعا، مشيرًا إلى أن اتخاذ قضية مثل ريجيني عليها علامة استفهام كبيرة لضرب الجهاز لأمنى فى مصر فى ضمن المعركة الموجودة وبالتالي تُضرب الدولة المصرية بالكامل و90 مليون مصري.

وأضاف الجلاد في حوار خاص ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “ألمحور”، “لما بتكلم عن الأجهزة الأمنية فى مصر هما مش بالهبل ده.. مش متخيل إنى أعذبه وأموته بإيديا وأرميه فى الصحراوي يوم 27 يناير فى وجود وفد ايطالى فى مصر.. ده كلام ميعملوش عسكري لسة داخل الخدمة”.

واستكمل” خطأ كبير من التيارات والقوى السياسية بأنهم ارادوا التصفية مع أجهزة الأمن فى ريجينى فضربوا الدولة المصرية فى مقتل”.

وتابع الجلاد، أن رواد التواصل الاجتماعي يقودون قرارات ويعزلون وزراء، مضيفا: “عمرى ما شفت التواصل الاجتماعي “يقلشوا” على بلدهم في قضية امن قومي في حين ان في ايطاليا كلهم متكاتفين.. واخدناها مادة للسخرية للتشكك فى الامن”.