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الجلاد: جميعنا تعاملنا مع قضية ريجيني بطريقة “بلدي”

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الجلاد: جميعنا تعاملنا مع قضية ريجيني بطريقة “بلدي” الجلاد: جميعنا تعاملنا مع قضية ريجيني بطريقة “بلدي”

مجدي الجلاد (أرشيفية)

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني تم قتله في ، وبالتالي علينا تقديم أدلة للرأي العام.

وأضاف الجلاد في حواره مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أنه  لا يصح التقدم بأي سيناريو إلا إذا كان مقنعا للطرف الآخر.

واستكمل” ازمتنا كلنا اننا تعاملنا مع تلك القضية بطريقة بلدي حتى كمدونين ونشطاء واعلام وقوى سياسية، جميعنا تخيلنا أن الايطاليين اذا اقتنعوا بأن الأمر عبارة عن تعذيب من الأمن المصري “هيقولولنا خلاص متعملوش كده تاني”.

وأكد الجلاد أنه لابد وأن نكون على قناعة تامة بأن الأزمة أكبر بكثير مما نتوقعه، لأن الأمن اذا كان متورطا لن نثق فيه بعد، مضيفا “هي ملعوبة حلو ضد الدولة المصرية”.

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