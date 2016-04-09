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بالفيديو – تقدم ميلان يفشل في إيقاف قطار يوفنتوس

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بالفيديو – تقدم ميلان يفشل في إيقاف قطار يوفنتوس بالفيديو – تقدم ميلان يفشل في إيقاف قطار يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن الشرطة نجحت في القبض على ساحر إفريقي تسلل إلى المدرجات خلال مباراة النصر والفتح، دون الكشف عن هوية الفريق الذي دخل كان يسانده.

ونجحت شرطة الإحساء في القبض علي ساحر إفريقي تسلل بين جماهير الفريقين أثناء دخولهم إلي الملعب وكان يحمل برفقته أوراق يشتبه أنها طلاسم سحرية، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الرياضي ضمن الجولة الـ22 من دوري عبد اللطيف جميل، والتي أنتهت بفوز الفتح علي النصر بهدفين لهدف.

ومن جانبه قال مدير ملعب الأمير عبد الله الجلوي في تصريحات لصحيفة "الرياض" إن رجال الأمن اشتبهوا في الشخص عند محاولته الدخول إلى المدرج وعند تفتيشه تم العثور بحوزته على أوراق يشتبه أنها طلاسم سحرية فتم ضبطه وتسليمه إلى الشرطة.

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فيديو اليوم السابع

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