تقرير في الجول.. 3 حقائق سلبية تحدث لأول مرة في خسارة برشلونة من سوسيداد

سقط برشلونة ضحية لثلاثة أرقام سلبية اليوم السبت بعد الخسارة من ريال سوسيداد بهدف في الجولة الـ32 من الليجا.

متمكن فريق ريال سوسييداد من الفوز على ضيفه برشلونة بهدف على ملعب الأنويتا.

بهذه الهزيمة اهتزت الصدارة من تحت أقدام البرسا بعد أن أصبح الفارق بينه وبين أقرب المنافسين له أتلتيكو مدريد ثلاثة نقاط فقط وأربع نقاط عن صاحب المركز الثالث ريال مدريد.

حقائق سلبية خرج بها الفريق الكتلوني أمام الفريق الباسكي يستعرضها معكم موقع FilGoal.com من خلال السطور التالية..

- منذ أن تولى تدريب برشلونة قادمًا من سيلتا فيجو هذه هي المرة الأولى التي لا يحقق فيها مدرب البرسا لويس إنريكي أي انتصار في ثلاثة مباريات متتالية في الليجا.. حيث كانت البداية بالتعادل مع فياريال في المادريجال بهدفين لكل فريق، ثم الخسارة على ملعب الكامب نو في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، وخسارة اليوم أمام ريال سوسييداد.

- لأول مرة يتعرض برشلونة للخسارة في مباراتين متتاليتين في الليجا الإسبانية منذ نوفمبر من عام 2014 حين تعرض للخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب سنتياجو بيرنابيو ثم الخسارة أمام سيلتا فيجو بهدف مقابل لاشيء على ملعب الأخير.

- لأول مرة منذ عام 2011 يفشل نجم برشلونة ليونيل ميسي التسجيل في أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات.