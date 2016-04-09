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الأهلي: لن نعتمد على نتيجة الذهاب حتى لا يتكرر شبح 2009

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الأهلي: لن نعتمد على نتيجة الذهاب حتى لا يتكرر شبح 2009 الأهلي: لن نعتمد على نتيجة الذهاب حتى لا يتكرر شبح 2009

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه لن يعتمد على التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز في تنزانيا في لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل يانج أرفيكانز ضيفا على الأهلي يوم 19 أبريل الجاري ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي من أجل العبور لدور المجموعات.

وأضاف عبد الحفيظ عبر قناة ON TV: "الأهلي كان أفضل من يانج أفريكانز ومارتن يول غير شكل الفريق بشكل إيجابي".

وتابع "عموما لن نعتمد على نتيجة مباراة الذهاب ونركز جيدا فالتأهل لم يحسم بعد".

وأشار "أتذكر في مباراة كانو بيلارز في 2009 عندما تعادلنا 1-1 في نيجيريا وتعادلنا في القاهرة 2-2 وخرجنا من دوري الأبطال".

وأردف "نضع في الحسبان مفاجآت بطولة إفريقيا.. ونركز على الخروج بنتيجة إيجابية في الإياب من أجل التأهل لدور المجموعات".

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