الإبداع والتميز في مهرجان الأنشطة بمدارس ( فيوتشر ستارز) ببني سويف

كتب: سيد عبد الغني

أقامت مدارس صلاح الدين ( فيوتشر) احتفالا رائعاً بمناسبة ختام لأنشطة بمرحلة رياض الأطفال علي مسرح قصر ثقافة بني سويف تضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة.. فقرات غنائية وموسيقية ومسرحية حيث تغني كورال رياض الأطفال أروع أداءه وأجمل أصوات في أغاني( بلادي،مصر ياام الدنيا وتقديم عروض( إسكندرية، جرس الفسحة، مولاي صلي، العرض الياباني، إحنا الأطفال، طيري طيري، اخلي حروف الكلام كما قدم الأطفال بعض العروض المسرحية المتميزة في حب الوطن ) .

وأشاد ناصر أحمد سيف النصر مدير عام إدارة بني سويف بالأداء المتميز واللائق الذي أظهره كورال مدارس صلاح الدين بالإضافة إلي معرض الرسومات الفني المتميز والذي تظهر علي لوحاته بصمات الأطفال كفكرة منفردة وجديدة .

وأكد فاضل محمد فاضل مدير عام التعليم الخاص في كلمته علي إشادته بالمجهود المتميز في إقامة احتفالية ختام الأنشطة المدرسية لأطفال المدرسة ، وأشار إلي رسالة وكيل الوزارة نبوي محمد علي إلي إدارة صلاح الدين في احتفالها الفني المتميز.

شارك أولياء الأمور فرحة أطفالهم في الاحتفالية بالتشجيع والزغاريد والقيام بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو .

كما شارك ضيوف الاحتفالية من القيادات التعليمية والصحفيين والإعلاميين وقيادات المجتمع المحلي والذين أشادوا بالأداء المتميز لأطفال مدارس صلاح الدين ( فيوتشر ستارز) في مهرجان ختام الأنشطة المدرسية .

شبكةعيونالإخبارية

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