الميتفورمين المعالج للسكر يقلل سرطانات النساء بعد سن اليأس

كشفت دراسة أمريكية علمية حديثة، نشر نتائجها مؤخرا الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، عن أن النساء بعد سن اليأس اللائى يتناولن عقار الميتفورمين على المدى الطويل لعلاج داء السكرى أقل عرضة للموت المبكر، وتطور بعض أنواع السرطان التى تصيبهن.

وأشار الباحثون التابعون لمعهد روزويل بارك للسرطان (RPCI) بالاشتراك مع جامعة بافالو (UB) الأمريكية، إلى أن النساء اللائى يعانين من السكرى، أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من غيرهن.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرت نتائجها الدورية الدولية للسرطان، أن عقار الميتفورمين يستخدم لخفض مستويات السكر المرتفعة فى الدم.

وأكد الدكتور تشى هونغ غونغ، أستاذ علم الأورام فى قسم الوقاية من السرطان، أن النساء اللائى يعانين من مرض السكرى لديهن مخاطر أكبر بنسبة 45٪ للوفاة الناجمة عن الإصابة بالسرطان.

وأضاف الباحثون أن النساء بعد سن اليأس ينخفض لديهن جهاز المناعة مع زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة، لافتين إلى أن 20٪ منهن أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والكبد والبنكرياس وبطانة الرحم، وأن اللائى يعالجن بعقار الميتفورمين أقل عرضة لهذه الأنواع من السرطان بعد سن اليأس.

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