4 أطعمة ومشروبات طبيعية لخفض حرارة الجسم فى التقلبات الجوية

تعرضت البلاد لموجة شديدة الحرارة بداية من أمس الجمعة، وتجاوزت درجات الحرارة المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من السنة بقيمة تتراوح بين 10 و11 درجة، مع رياح نشطة وإثارة واسعة للرمال وتدن للرؤية الأفقية على معظم المناطق.

ويعتبر الإجهاد الحرارى مشكلة شائعة ناجمة عن التعرض لدرجات الحرارة العالية، ويحدث عندما يكون الجسم غير قادر على تبريد نفسه بما فيه الكفاية للحفاظ على درجة الحرارة ضمن المعدل الطبيعى، وهى 36 درجة فهرنهايت.

وكشف الموقع الأمريكى ”top10homeremedies”، عن 4 أطعمة ومشروبات طبيعية تحد من حرارة الجسم المرتفعة، هى:

1- ماء جوز الهند

2- عصير الليمون

3- النعناع

4- البطيخ

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>ماء جوز الهند علاج مساعد فعال للإنهاك الحرارى، حيث إن تركيبته ممتازة لإعادة شحن الطاقة نظراً لاحتوائه علتى العديد من المواد المغذية. لذلك يجب شرب كوب من ماء جوز الهند عدة مرات يومياً.>الاستخدام المنتظم لليمون يعمل على تبريد الجسم ومنع الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، حيث إنه غنى بفيتامين C الذى يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، كما يعزز الانتعاش خلال أيام الصيف الحارة. لذلك يجب إضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل إلى عصير الليمون، ويفضل شرب 3 أكواب من هذا المشروب المنعش يومياً.>النعناع له تأثير مهدئ ويساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة، لذلك يفضل شرب مزيج النعناع بالماء الدافئ 3 مرات يوميا.>يعتبر البطيخ فاكهة سحرية فى خفض حرارة الجسم سريعاً بسبب ما يحتويه عل نسبة كبيرة من المياه، والتى تتعدة 92%، كما أن هذه الفاكهة تساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم، والتى يمكن أن تسهم فى ارتفاع حرارة الجسم.