المستشارين الثقافيين العرب في ضيافة جامعة بني سويف الاثنين القادم

المراسل: محمد شعبان

تعقد جامعة بني سويف فى 11 ابريل الجارى لقاءاً موسعاً مع مجموعة من المستشارين بالملاحق الثقافية للدول العربية الشقيقه والإفريقية لشرح واستعراض خطة الجامعة لاستقبال الطلاب الوافدين والمميزات التى تقدمها الجامعة لهم بحضور وفداً من الادارة العامة للوافدين وقطاع الشئون الثقافية والبعثات التابعين لوزارة التعليم العالى والسادة النواب ولفيف من عمداء الكليات .

أكد رئيس الجامعة الدكتور أمين لطفي في تصريح صحفي اليوم أن الجامعة تبذل جهداً كبيراً من أجل استقبال عدد كبير من الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية إيماناً منها بأن التعليم والعلم لا وطن له وحق للجميع، مشيراً الى ان الجامعة تزخر بالعديد من الكليات والتى وصلت الى 25 كلية , والمئات من اعضاء هيئة التدريس، والعديد من البرامج المتميزه والكليات الفريدة من نوعها. علاوة على ان لديها بيئة اجتماعية مواتية من خلال ما تقدمه من انشطة متنوعة ثقافية واجتماعية ورياضية بالإضافة الى العديد من اماكن الاقامة المتميزة مما يأهلها الى تقديم خدمة تعليمية متميزه للطلاب الوافدين فى المرحلة الجامعية الاولى ومرحلة الدراسات العليا .

وأضاف ان مكتب رعاية الوافدين يسعى الى توفير أعلى المستويات فى الخدمات والبرامج للطلاب الوافدين فى المنظومة التعليمية للجامعة وذلك وفقاً لمعايير الجودة العالمية , ويهدف الى تيسر توفير المعلومات الخاصة بكل برنامج ويعمل على تيسير ومتابعة اجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب الوافدين , و تقديم المساعدة فى حل المشكلات الدراسية وأمور الاقامة وغيرها .

> بينما أوضح الدكتورمحمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان مكتب رعاية الطلاب سوف يكون على اتصال دائم بمكاتب التمثيل الثقافى المصرية على مستوى العديد من الدول العربية والافريقية لدعم وتعزيز التعاون العلمى والثقافى مع هذه المكاتب , كما يعمل على تنظيم استقبال الطلاب الوافدين الجدد لتعريفهم بالجامعة والبرامج الدراسية بها .

> وأضاف الدكتور كريم المنوفى مدير مكتب رعاية الوافدين ان المكتب سوف يسهم في تقديم خدمات مميزة للطلاب ويعمل على تذليل أي عقبات أمام الدارسين وتيسير الإجراءات والإسراع في تلبية طلباتهم خاصة في ظل الخطة الاستراتيجية للجامعة وتزايد أعداد الوفدين.