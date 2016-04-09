سياسي يمني: الأمم المتحدة تسعى إلى التوصل لحل سلمي في اليمن

قال سمير الشيباني المحلل السياسي اليمني، اليوم السبت، إن الوضع الراهن بالنسبة للأزمة اليمنية أوضح ازدواجية الرؤى لحل المشكلة، لافتًا إلى أنه قام بتسليم ورقتان نهائيتان قبل يوم من الآن أوضح فيهما نقاط خلافية عديدة.

وأضاف الشيباني خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي سفيان ثابت، أن توصل الأمم المتحدة لتفعيل قرارات وقف اطلاق الناس فى اليمن يمهد للانتقال لعملية التفاوض من أجل الخروج بحل سلمي، والتى من المفترض أن تعقد جلسات التفاوض بين الأطراف اليمنية فى الكويت.

وأوضح الشيباني أن القوى الإقليمية والدول العربية لها منظور مختلف تماما عن الرؤية الدولية، ما قد ينعكس سلبا على محاولات التهدئة.