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الداخلية اليمنية: 10 قتلى و16 مصابا ضحايا الحادث الإرهابى فى أبين

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الداخلية اليمنية: 10 قتلى و16 مصابا ضحايا الحادث الإرهابى فى أبين الداخلية اليمنية: 10 قتلى و16 مصابا ضحايا الحادث الإرهابى فى أبين
صرح اللواء على ناصر لخشع نائب وزير الداخلية اليمني، بأن رجال القبائل فى منطقتى المحفد وأحور بمحافظة أبين جنوب اليمن تجمعوا وحاصروا المجموعة المسلحة التى أعدمت الجنود اليمنيين فى كمين نصبته لهم صباح اليوم .

وقال لخشع فى تصريح لموقع "المصدر أون لاين" إن ضحايا الكمين بلغوا عشرة قتلى و16 جريحا بعضهم إصابتهم خطرة نقلوا للمستشفيات فى لحج وعدن للعلاج وذلك حسب إحصائيات السلطات المحلية، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تنتظر نتائج التحقيقات الأولية للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء الكمين.

ومن ناحية أخرى أكد شهود عيان أن عصابة من قطاع الطرق يقودها شخص يدعى على عقيل اعترضوا طريق حافلات تقل جنودا من الجيش كانوا فى طريقهم إلى محافظة المهرة.
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