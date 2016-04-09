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نشوب حريق بالمخلفات الزراعية بالقوصية بسبب الرياح الشديدة

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نشوب حريق بالمخلفات الزراعية بالقوصية بسبب الرياح الشديدة نشوب حريق بالمخلفات الزراعية بالقوصية بسبب الرياح الشديدة
اندلعت منذ قليل النيران فى بعض المخلفات الزراعية والقش بقرية عرب التتالية بمركز القوصية بسبب الرياح الشديدة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية عرب التتالية التابعة لمركز القوصية باندلاع حريق هائل بأكوام البوص والقش ومخلفات الحيوانات بسبب الرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه.


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