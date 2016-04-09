المتحدث باسم مولودية بجاية غاضبا عقب فوز الزمالك: التحكيم عار

انفجر فريد زيزي المتحدث الرسمي باسم نادي مولودية بجاية الجزائري غاضبا على حكم مباراة فريقه أمام الزمالك بعد الخسارة.

الزمالك فاز على بجاية بثنائية مقابل لاشيء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي.

وتحدث المتحدث الرسمي باسم المولودية قائلا: "التحكيم عار عار".

وأضاف في تصريحات إذاعية عقب المباراة "المباراة بدأت بشكل جيد جدا ولكن في الشوط الثاني ظهر ميول الحكم بشدة ناحية الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا بخصوص التوتر الذي شهدته المباراة في نهايتها "الحكم هو سبب هذا التوتر. فقد سيطرته على المباراة ولنا ركلة جزاء صحيح".

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة توتر الأجواء بسبب بين اللاعبين والحكم الكيني ديفيز أوجنشي.