البارزانى وعلاوى يؤكدان: الأزمات بالعراق لن تحل دون مشاركة كافة الأطراف

ناقش رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى مع رئيس"ائتلاف الوطنية" العراقى إياد علاوى تطورات العملية السياسية والتغيير الوزارى المرتقب لحكومة حيدر العبادى والأوضاع الأمنية والحرب على تنظيم(داعش) الإرهابى فى العراق.

وأكد البارزانى وعلاوي، خلال لقائهما فى أربيل اليوم السبت ، أن العملية السياسية لن تشهد تقدما ولن تحل المشكلات والأزمات الراهنة بالعراق دون مشاركة مختلف الأطراف وفق منهج الشراكة الوطنية.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان أن البارزانى أطلع رئيس ائتلاف الوطنية العراقى والوفد المرافق له على سياسة الاقليم تجاه العملية السياسية فى العراق وفق منهج الشراكة، وأن الطرفين تطابقت وجهات نظرهما بهذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى سلم رئاسة البرلمان يوم الخميس 31 مارس قائمة تشكيلة وزارة التكنوقراط التى تضم 14 وزيرا ، اضافة الى استمرار وزير الدفاع خالد العبيدى والداخلية محمد سالم الغبان نظرا للظروف الأمنية والحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي، وطلب مصادقة البرلمان عليها أو تعديلها أو رفضها وفقا للنظام البرلمانى والدستور ، وحدد البرلمان 10 أيام لانجاز المهمة تنتهى غدا الأحد.

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