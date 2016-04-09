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حرس المنشآت النفطية الليبية ينفى إصداره أوامر بإخلاء الحقول فى سرت

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حرس المنشآت النفطية الليبية ينفى إصداره أوامر بإخلاء الحقول فى سرت حرس المنشآت النفطية الليبية ينفى إصداره أوامر بإخلاء الحقول فى سرت
نفى الناطق باسم حرس المنشآت النفطية الليبية على الحاسى صدور أى تحذير من جهاز حرس المنشآت بإخلاء الحقول النفطية، مؤكدا أن إجراء إخلاء الحقول قامت به الشركات عقب إشاعات عن هجمات محتملة لما يعرف بتنظيم "داعش".

وأكد الحاسى اليوم السبت أن الحقول النفطية التى تقع جنوب غرب حوض سرت، على مسافة 70 كيلو مترا جنوب منطقة مرادة، وهي: حقول البيضاء، والواحة ، وتيبستي، جميعها حقول مؤمنة، مضيفا أن سرايا الحراسة الموجودة بالحقول وغرفة العمليات، على تواصل معهم على مدار 24 ساعة.

من جهته قال الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحرارى اليوم - لوكالة أنباء (التضامن) - إن الحقول الثلاث التى تم إخلاؤها لم تؤثر فى مستوى الإنتاج، لافتا أنها مقفلة مند فترة طويلة، ومشيرا إلى أن معدل إنتاج النفط منذ شهرين يتراوح ما بين 330 إلى 340 ألف برميل يوميا.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت تصريحات عن المؤسسة الوطنية للنفط بأن حرس المنشآت النفطية، حذّرها من هجمات محتملة لهذا التنظيم الإرهابى على بعض الحقول النفطية.
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مصر 365