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جالية مصر بروما:إعلام إيطاليا يضغط على حكومته فى قضية ريجينى لأغراض سياسية

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جالية مصر بروما:إعلام إيطاليا يضغط على حكومته فى قضية ريجينى لأغراض سياسية جالية مصر بروما:إعلام إيطاليا يضغط على حكومته فى قضية ريجينى لأغراض سياسية
استنكر الدكتور محمود الششتاوى رئيس الجالية المصرية بإيطاليا، تناول الإعلامى الإيطالى لقضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بهذا الشكل، قائلاً إن الإعلام الإيطالى يمارس بشكل متعمد ضغوطاً على الإيطالية، ويشحن المواطنين من أجل مصالح سياسية، حيث إن الرؤوس الصحفية تتبع أحزابًا وشخصيات عامة رأسمالية.

وقال "الششتاوى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الإعلام الإيطالى يمثل ضغطًا نفسيًا على الحكومة الإيطالية، مشيراً إلى أن هناك تضاربًا وتخبطًا وتناقضًا فى بيانات الحكومة المصرية بشأن قضية "ريجينى"، مما أدى لتفاقم الأزمة فى الشارع الإيطالى.

وتابع: "هناك تعمد وتركيز إيطالى على الأحداث فى منذ قيام الثورة المصرية حتى اليوم، وهذا أمر غير طبيعى، كما أن هناك قصدًا فى توجيه الرأى العام ضد المصالح المصرية - الإيطالية".


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