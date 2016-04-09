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رئيس تحرير «الشرق الأوسط»: التحالف المصري السعودي ضرورة وليس خيارًا

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رئيس تحرير «الشرق الأوسط»: التحالف المصري السعودي ضرورة وليس خيارًا رئيس تحرير «الشرق الأوسط»: التحالف المصري السعودي ضرورة وليس خيارًا

قال سلمان الدوسري، رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط،أن زيارة الملك سلمان،إلى الأزهر اليوم، تؤكد على  أن الإسلام دين السماحة وليس التطرف.

وأوضح «الدوسري» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم السبت، أن التحالف المصري السعودي سيكون له دورًا استراتيجيًا في حل المشكلات التي تعاني منها المنطقة، مشيراً إلى أن الطموح لم يعد كما كان من جامعة الدول العربية بسبب وضع بعض الأعضاء بالجامعة العراقيل أمامها.

كما أكد رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط على أهمية التحالف المصري السعودي،قائلاً: «التحالف المصري السعودي ليس خيارًا للدولتين بقدر ما هو ضرورة»،مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تعيش منذ عام 2011 أسوأ مرحلة في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية.

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