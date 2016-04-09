الخازن:زيارة الملك سلمان ستؤدي إلى زيادة المشروعات السعودية بالقاهرة

قال الكاتب السياسي، جهاد الخازن، أن الزيارة التاريخية للملك سلمان إلى القاهرة سيكون لها أثار إيجابية على مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف «الخازن» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم السبت، أن كلمة «سلمان» أمام مجلس النواب المصري المقرر لها غدا الأحد، ستكون ختام مسك للزيارة التي قام بها إلى مصر.

وأشار الكاتب السياسي إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر ستؤدي إلى زيادة المشروعات السعودية في مصر، متوقعًا تدشين ما بين 20 إلى 30 مشروعًا بعد زيارة «سلمان».

وأوضح «الخازن» أن مصر كانت دائما في قلب الملك سلمان ، نظرًا لطبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين،لافتًا إلى أن جميع دول العالم في حاجة إلى السعودية باعتبارها منصة النفط الرئيسية،ومصر باعتبارها محور المنطقة العربية.