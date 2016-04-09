انتهت - الزمالك (2)-(0) مولودية بجاية.. حمودي يسجل الثاني على الطائر

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك ومولودية بجاية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب بتروسبورت.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة

-------------------------------------------

كهربا يستغل سحر أيمن حفني ويهز شباك بجاية

كهربا يهدر فرصة ضرب بجاية مبكرا

ماذا تفعل يا محمد إبراهيم.. رفض التسجيل في شباك بجاية

الشناوي ينقذ الزمالك بعد مراوغة طلبة وكوفي داخل منطقة الجزاء

-------------------------------------------

أحداث اللقاء

انتهت

- الحكم احتسب 3 دقائق كوقت بدل من الضائع.

ق82: عرضية متقنة من حازم إمام على القائم الثاني سددها حمودي صاروخ على الطائر في الشباك.

ق58: أيمن حفني أرسل تمريرة رائعة داخل منطقة جزاء بيجاية، هرب كهربا من رقابة المدافع وانفرد بالمرمى. سدد الكرة في جسد الحارس ولحسن الحظ ارتدت مرة ثانية لقدم مهاجم الزمالك الذي لم يجد صعوبة في تسديد الكرة في المرمى الخالي.. ثم ذهب واحتفل مع جمهور اللقاء.

انطلاق الشوط الثاني

- الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق40: تسديدة قوية من حفني من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

ق32: زاهر زرداب يمر من دفاع الزمالك من جبهة حمادة طلبة ليجد نفسه في مواجهة الشناوي، سددها اللاعب الجزائري لكن الشناوي تصدى لها بثبات وحولها لركنية.

ق28: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء الزمالك تسلمها واليو ندوي وسدد الكرة بقوة لكن بعيدة عن الثلاث خشبات.

ق15: توغل رائع من عمر جابر نحو منطقة الجزاء، مرر الكرة لأيمن حفني داخل المنطقة والأخير أرسل الكرة عرضية رائعة مرت من أمام الجميع ووصلت لمحمد إبراهيم الخالي من الرقابة في مواجهة المرمى لكن سددها برعونة بعيدة عن المرمى.

ق7: ضغط رائع للزمالك على الفريق الجزائري، عرضية من حازم إمام مرت من أمام الجيع كاد كهربا أن يضع رأسه في الكرة لكنها مرت دون خطورة.

ق5: تمريرة بينية من محمد إبراهيم تسلمها كهربا داخل منطقة الجزاء وتوغل نحو المرمى ثم سدد الكرة لكن الحارس تصدى للكرة وحولها لركنية.

-------------------------------------------

تفاعل معنا عبر تغريداتك من هنا