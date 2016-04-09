بالفيديو والصور - الزمالك يصرخ في وجه بجاية مرتين

خطف الزمالك فوزا هاما بهدفين نظيفين على مولودية بجاية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا باستاد بتروسبورت في حضور جماهيري غفير.

وسجل هدفا المباراة محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 58 وأحمد حمودي في الدقيقة 82.

وتلعب مباراة الإياب يوم 19 أبريل الجاري في الجزائر.

وفتحت أبواب مدرجات بتروسبورت لجماهير الزمالك التي زينت المدرجات بعد طول غياب.

شوط سلبي

بدأ الزمالك ضاغطا في الشوط الأول وكاد كهربا أن يسجل الأول بتصويبة من الزاوية اليسرى الضيقة لكن الحارس حولها إلى ركنية في الدقيقة السابعة. (شاهدها)

وأهدر محمد إبراهيم أخطر فرص الشوط الأول بعد كرة عرضية من أيمن حفني في الدقيقة 15 والمرمى مفتوح تماما لكنه سدد في السماء. (شاهدها)

وتألق أحمد الشناوي حارس الزمالك وحافظ على نظافة شباكه من انفراد زاهر زرداب في الدقيقة 32 بعد مراوغة حمادة طلبة ومحمد كوفي. (شاهدها)

وسدد أيمن حفني كرة بعيدة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 39.

وباستثناء مهارات أيمن حفني في الشوط الأول لم يظهر أي لاعب هجومي بالزمالك في مستواه.

حفني يتألق

وفي الشوط الثاني حافظ أليكس ماكليش على نفس الفريق. وكان المفتاح دائما عند أيمن حفني.

ونجح حفني نجم الزمالك خلال المباراة في صناعة الهدف الأول ببينية جعلت كهربا منفردا بحارس بجاية شمس الدين رحماني.

لعب كهربا الكرة "لوب" ثم ارتطمت في جسده وعادت إليه ليسكنها في الشباك في الدقيقة 58. (شاهدها)

وشعر كهربا بآلام في عضلة السمانة قبل أن يقرر أليكس ماكليش الدفع بأحمد حمودي وباسم مرسي في الدقيقة 74 بدلا من محمد إبراهيم وكهربا. (شاهد الإصابة)

وكلل حمودي تغييره بهدف رائع على الطائر مباشرة في شباك بجاية بعد عرضية من حازم إمام. (شاهد الهدف)

وتوترت أجواء المباراة بعد الهدف الثاني خاصة من قبل الفريق الجزائري.

وحصل أكثر من لاعب على بطاقة صفراء نتيجة تعمد الإيذاء. وخرج أيمن حفني متأثرا بإصابة قبل نهاية المباراة واشترك إيمانويل مايوكا بدلا منه.

واحتسب حكم المباراة ثلاث دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن جديد.