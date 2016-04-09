إيران ترفض اقتراح أمريكي بوضع ترتيبات جديدة بشأن صواريخها الباليستية

رفض وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان، اليوم السبت، اقتراح نظيره الأمريكي جون كيري الأخير بشأن وضع ترتيبات جديدة مع طهران حول صواريخها الباليستية، واصفا هذا الاقتراح بأنه “محض هراء”.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن دهقان قوله “يتعين على كيري – بدلا من هذا الاقتراح – أن يركز على حل المشاكل الناجمة عن الوجود الأمريكي في المنطقة والتدخلات العسكرية في الماضي”.

وكان كيري أعلن خلال زيارة خليجية قام بها في الأسبوع الجاري أن الولايات المتحدة وحلفاءها على استعداد للعمل على وضع ترتيبات جديدة بغرض التوصل إلى حل سلمى للنزاع بشأن التجارب الصاروخية التي أجرتها إيران مؤخرا.

أ ش أ