أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إيران ترفض اقتراح أمريكي بوضع ترتيبات جديدة بشأن صواريخها الباليستية

Google+ Print
إيران ترفض اقتراح أمريكي بوضع ترتيبات جديدة بشأن صواريخها الباليستية إيران ترفض اقتراح أمريكي بوضع ترتيبات جديدة بشأن صواريخها الباليستية

محمد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني

رفض وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان، اليوم السبت، اقتراح نظيره الأمريكي جون كيري الأخير بشأن وضع ترتيبات جديدة مع طهران حول صواريخها الباليستية، واصفا هذا الاقتراح بأنه “محض هراء”.

ونقلت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن دهقان قوله “يتعين على كيري – بدلا من هذا الاقتراح – أن يركز على حل المشاكل الناجمة عن الوجود الأمريكي في المنطقة والتدخلات العسكرية في الماضي”.

وكان كيري أعلن خلال زيارة خليجية قام بها في الأسبوع الجاري أن الولايات المتحدة وحلفاءها على استعداد للعمل على وضع ترتيبات جديدة بغرض التوصل إلى حل سلمى للنزاع بشأن التجارب الصاروخية التي أجرتها إيران مؤخرا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017