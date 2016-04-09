تحرير 55 مخالفة إشغالات فى حملة مكبرة بمدينة دكرنس

قامت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وأعمال النظافة بعدد من شوارع مدينة دكرنس بإشراف رمضان منصور – رئيس مركز ومدينة دكرنس رافقه مسئولو قطاعات النظافة والمتابعة بديوان المحافظة ومركز ومدينة دكرنس، بتحرير 55 محضر مخالفة إشغالات.

وجاءت الحملة تنفيذا لتعليمات حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، حيث شملت شوارع (العروبة أ – العروبة ب – المستشفى الرئيسي - الكورنيش) بمدينة دكرنس، وتم غسيل البلدورات ورفع الأتربة ودهان الأعمدة وتقليم الأشجار ورفع الإشغالات .

كما تم المرور علي المحلات الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين برفع الاشغالات وتطبيق القرار رقم (587 لسنة 2015) والذي أصدره المحافظ بشأن أعمال النظافة العامة والاشغالات وتحصيل غرامات فورية (1000 جنيه) من المخالفين، وقد تم تحرير (55) محضر مخالفة جنحة إشغالات لعدد من أصحاب المحلات وتم إخطار الشرطة لقيدهم بالمحكمة لإعمال شئونها في تلك المخالفات.

وقد أكد المحافظ على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة المستهدفة بشأن الشوارع والميادين بجميع مراكز المحافظة وفقاً لخطة كل رئيس مدينة ومركز وحي والتصدي بكل الحزم والحسم لكافة مخالفات النظافة والاشغالات لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

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