أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحرير 55 مخالفة إشغالات فى حملة مكبرة بمدينة دكرنس

Google+ Print
تحرير 55 مخالفة إشغالات فى حملة مكبرة بمدينة دكرنس تحرير 55 مخالفة إشغالات فى حملة مكبرة بمدينة دكرنس
قامت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وأعمال النظافة بعدد من شوارع مدينة دكرنس بإشراف رمضان منصور – رئيس مركز ومدينة دكرنس رافقه مسئولو قطاعات النظافة والمتابعة بديوان المحافظة ومركز ومدينة دكرنس، بتحرير 55 محضر مخالفة إشغالات.

وجاءت الحملة تنفيذا لتعليمات حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، حيث شملت شوارع (العروبة أ – العروبة ب – المستشفى الرئيسي - الكورنيش) بمدينة دكرنس، وتم غسيل البلدورات ورفع الأتربة ودهان الأعمدة وتقليم الأشجار ورفع الإشغالات .

كما تم المرور علي المحلات الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين برفع الاشغالات وتطبيق القرار رقم (587 لسنة 2015) والذي أصدره المحافظ بشأن أعمال النظافة العامة والاشغالات وتحصيل غرامات فورية (1000 جنيه) من المخالفين، وقد تم تحرير (55) محضر مخالفة جنحة إشغالات لعدد من أصحاب المحلات وتم إخطار الشرطة لقيدهم بالمحكمة لإعمال شئونها في تلك المخالفات.

وقد أكد المحافظ على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة المستهدفة بشأن الشوارع والميادين بجميع مراكز المحافظة وفقاً لخطة كل رئيس مدينة ومركز وحي والتصدي بكل الحزم والحسم لكافة مخالفات النظافة والاشغالات لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.


>- عامل ينتحر بتناول مبيد حشرى فى الدقهلية لمروره بحالة نفسية سيئة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365