بالصور.. وفد رؤساء محكمة الاستئناف بأفريقيا يزورون المركز الإقليمى للمرأة بالإسكندرية

استقبل المركز الإقليمى لصحة المرأة وفدا من 17 من رؤساء محاكم النقض من السودان ونيجيريا وملاوي وزامبيا وموريشياس وزيمبابوي وتنزانيا وليبيا، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابع لوزارة الخارجية المصرية، وفي إطار برنامج مكافحة الجريمة الدولية التابع لمحكمة النقض.

وتفقد الوفد المركز الإقليمى، وقام الأستاذ الدكتور سامح سعد الدين مدير المركز بعرض تقديمى عن المركز وأنشطته ودوره، والشراكة بين الوكالة المصرية من أجل التنمية والمركز، وذلك من خلال تدريب الأطباء والتمريض و العاملين بالمجال الصحى فى الدول الأفريقية بالمركز منذ عدة أعوام إلى الآن.

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