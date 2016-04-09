مؤتمر طارق يحيى: الجيش كان أفضل من الإسماعيلي.. وأطالب الحكام بالحياد

طالب طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش حكام مباريات الدوري المصري بالتمتع بالحياد، بعد الخسارة من الإسماعيلي بهدفين اليوم السبت.

وتغلب الإسماعيلي على الجيش 2-0 في الجولة الـ24 من الدوري، بهدف مروان محسن وإبراهيم حسن.

واعترض الجيش على احتساب الهدف الثاني، بحجة أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

وقال طارق يحيى في المؤتمر الصحفي: "أطالب الحكام بالحياد، حتى يأخذ كل فريق حقه، فالهدف الثاني الذي سكن مرمانا أشك في صحته".

وأوضح "أخطاء الحكام واردة لكن يجيب تصحيحها، ولجنة الحكام تضم كفاءات في مجال التحكيم وقادرة على تنفيذ هذا الطلب".

وانتقل يحيى للحديث عن المباراة، مؤكدا "أرى أن فريقي كان الأفضل، وسيطرنا على معظم أوقات المباراة".

واستدرك "لم ننجح في استثمار فرصنا في التسجيل من الهجمات المرتدة، ولكني أشكر اللاعبين على الجهد المبذول في المباراة".

طارق يحيى أتم "الإسماعيلي لم يقدم الأداء المطلوب، ولكنه كان يركز على تحقيق نتيجة إيجابية وهو ما نجح فيه. وهذا سيصعب مواجهة الكأس بيننا".

ويلعب الفريقان يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من كأس مصر على ملعب استاد السلام.