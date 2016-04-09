غير ضربة الشمس.. مخاطر صحية تصيبك بسبب موجة الحر.. إزاى تتجنبها؟

شهدت مختلف المحافظات المصرية ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة، واضطر الكثير من الأهالى المكوث بمنازلهم.. ونسلط الضوء حاليا على مجموعة من المشاكل الصحية التى قد تتعرض لها خلال الأجواء الحارة وكيف يمكن التعامل معها، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "صحة الأمريكى".

بخلاف ضربة الشمس التى يعرفها أغلبنا ويعلم أضرارها، توجد مجموعة من المخاطر الصحية الأخرى التى قد تنجم عن الأجواء الحارة، وتشمل:

>1.الإجهاد الحرارى: يصاب به الشخص بسبب الارتفاع الشديد فى حرارة ورطوبة الجو، ومن أبرز الأعراض: العرق بكثافة والقىء والدوخة والصداع والإعياء، وقد يصاب الشخص بالإغماء.

وفى هذه الحالة يجب نقل الشخص لمكان بارد وجاف وارتداء ملابس واسعة، كما يجب عمل كمادات مياه باردة على الرقبة والوجه والذراعين، وينصح بتناول كوب كبير من المياه كل 15 دقيقة، ويجب تناولها ببطء شديد، وإذا تعرض الشخص للقىء فيجب التوقف فورا عن الشرب.

2. التقلصات الحرارية: بسبب ارتفاع الحرارة المتواصل يصاب بعض الأشخاص بتقلصات فى منطقة البطن أو الأطراف، ويصاحبها تعرق شديد وشعور خفيف بالغثيان، ويجب فى هذه الحالة تحريك الشخص لمكان بارد مع الضغط برفق بشكل متكرر على العضلات المصابة بالتقلص.

كما ينصح بعمل تمارين إطالة للعضلة المتقلصة والثبات على هذه الوضع لمدة 20 ثانية، ثم القيام بعمل مساج خفيف، وأخيرا ينصح بتناول المياه الباردة.

3.طفح الحرارة: يحدث التهاب وتهيج بالجلد، وتظهر بقع حمراء اللون أو بثور صغيرة، ويجب الانتقال فورا لمكان بارد وتجنب وضع المياه على الأماكن المصابة، وينصح باستخدام بودرة التلك لعلاج التهيج الجلدى.

- 8 نصائح لحمايتك من ارتفاع درجات الحرارة والأتربة