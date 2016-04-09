روسيا وإيران يبحثان حفر قناة ملاحية لربط الخليج العربى ببحر قزوين

أكد السفير الإيرانى لدى روسيا مهدى سنائى، اليوم، السبت، أن موسكو وطهران تجريان حاليا محادثات حول حفر قناة ملاحية ستربط بين بحر قزوين والخليج العربى.

وأوضح السفير ردا على أسئلة الطلاب فى جامعة سان بطرسبرج عندما وجهت له أسئلة بهذا الشأن، قال: "نعم، تم بحث هذه القضية".

وبشكل عام، يعد ممر النقل "الشمال - الجنوب" يصل بين الطريق من سان بطرسبرج إلى الهند فى ميناء مومباى، بطول 7200 كم، وهدفه نقل البضائع من الهند وإيران ودول الخليج العربى الأخرى على أراض روسيا عبر بحر قزوين وإلى أوروبا الغربية والشمالية.

وفى سياق متصل سبق وأن قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى 7 أبريل أن روسيا وإيران وأذربيجان اتفقت على تكثيف المحادثات بشأن إقامة ممر "الشمال – الجنوب" للنقل، الذى سيمر جزء منه على طول الساحل الغربى لبحر قزوين من روسيا إلى إيران عبر الأراضى الأذربيجانية.

ويصل طول الممر، الذى يربط بين مدينتى سان بطرسبورج الروسية ومومباى الهندية، إلى 7.2 كيلومتر، ومن المتوقع أن يقلص هذا الممر وقت وصول سفن من الهند إلى منطقة آسيا الوسطى وروسيا من 40 إلى 14 يوما.

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