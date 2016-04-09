أسراب من الحشرات الطائرة تجتاح مدينة صيدا اللبنانية

> فوجئ أهالى مدينة صيدا بجنوب لبنان اليوم بأسراب من حشرة البرغش (حشرة من فصيلة البعوض) تجتاح المدينة بالتزامن مع طقس حارّ مشبع بالغبار.

وأعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودى أنه أمر الفرق المختصة فى البلدية للقيام بحملة رش مبيدات فى مختلف شوارع وأحياء المدينة، اعتبارا من مساء اليوم، وذلك بعد موجة أسراب البرغش التى وصلت إلى المدينة بالتزامن مع موجة الحر الخمسينية .

ولفت إلى أنه وبالرغم من انحسار موجة البرغش ظهرا، إلا أن الفرق ستعمل على بدء الحملة الاحترازية للقضاء على ما تبقى من البرغش، الذى ربما لا يزال موجودا فى أجواء المدينة.

من جانبه، قال المكتب الإعلامى لوزير الصحة اللبنانى وائل أبو فاعور، إن البيئة الحاضنة للحشرات التى شهدها لبنان مؤخرا وارتفاع درجات الحرارة، أديا إلى ازياد نسبة البعوض والذباب بشكل أعلى من المعتاد فى بعض المناطق، ناصحا بإزالة أى مياه راكدة وباستعمال الأدوية الطاردة للبعوض على الجلد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى لوزير الصحة اللبناني،: "أن البعوض يتكاثر عادة فى بداية الربيع وعند ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن البيئة الحاضنة للحشرات التى شهدها لبنان مؤخرا وارتفاع الحرارة بشكل أعلى من المعدلات الطبيعية لهذه الفترة من السنة (من نفايات ومياه راكدة) أديا إلى ازياد نسبة البعوض والذباب بشكل أعلى من المعتاد فى بعض المناطق اللبنانية.

وأوضح أنه تم التواصل مع بلدية صيدا التى تشهد ازديادا ملحوظا للبعوض، وأكدت البلدية أنها ستقوم بما هو مطلوب من رش المبيدات بالطريقة العلمية المطلوبة فى الساعات القليلة المقبلة".