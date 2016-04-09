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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبرا احيانا وتزداد كميات السحب أحيانا خاصة صباحا على المناطق الجنوبية من إمارة أبوظبي وشرق الدولة  خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق القريبة منها مع فرصة سقوط بعض الأمطار الخفيفة والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع وجود السحب، وتكون مثيرة لبعض الغبار على المناطق المكشوفة.  

حركة الرياح : جنوبية الى جنوبية شرقية / 10 - 20 / 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 / 35 كم / ساعة بعد الظهر وفي المساء. 

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 30 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة وأربع دقائق صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 55 دقيقة مساء .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    34      21              75       25 .
> دبي                        34      20              75       30 .
> الشارقة                   34      18              80       30.
> عجمان                    33      18              75       25.
> أم القيوين                34       17             70        25 .
> رأس الخيمة             34        19             80       30 .
> الفجيرة                   30       22              65       25.
> العين                     34       18              70       25 .
> ليوا                       37      17               65       25 .
> الرويس                  33      20               70       30 .
> السلع                    33       21               75       30.
> دلما                      32      21               75       35 .
> طنب الصغرى          31      22               65       30 .
> طنب الكبرى            31      22               65       30 .
> أبوموسى               31       22               65       30.

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